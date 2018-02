Expérimentation du Programme d’amélioration continue du travail en équipe (Pacte) en établissement de santé : la HAS dévoile son rapport final

„ L’approche de l’expérimentation Pacte

- Partir du terrain pour coproduire et réajuster en cycle court (de la conceptualisation à la mise en œuvre)

- Percevoir le changement de culture de l’ensemble des acteurs

- Accompagner les équipes lors de la phase expérimentale et tester à grande échelle le programme



„ Les méthodes et outils du programme Pacte

- Démarche générique : programme qui s’adapte à tous les profils d’équipe et d’établissements

- Un programme structurant pour engager des professionnels à devenir une équipe efficace

- Un programme ancré dans la réalité des pratiques à travers les méthodes et outils proposés

- Des changements qui sont perçus assez rapidement dans les comportements

- Le module Crew Resource Management (CRM Santé) adapté à la santé

- Les méthodes et les outils autour des enjeux liés aux facteurs humains et organisationnels (la communication, la dynamique d’équipe, le leadership, le climat de l’équipe, etc.)

- La place du patient comme partenaire de l’équipe