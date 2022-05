En direct de #Santexpo : le Ségur numérique poursuit son déploiement

« Le Ségur numérique est un programme historique, un investissement massif au service de la numérisation du parcours de soins ». Son directeur, Olivier Clatz, a été convié par Softway Médical pour présenter les avancées du programme dans le cadre des conférences Live E-Santé du mercredi 18 mai. Ce temps d’échange a ainsi été l’occasion de rappeler les enjeux du Ségur numérique, qui mobilise une enveloppe inédite à hauteur de deux milliards d’euros : 1,4 milliard sur trois ans pour le partage des données de santé, et 0,6 milliard spécifiquement dédié au secteur médico-social.



Entièrement financé par le Plan de Relance et Résilience Européen, ce programme viendra, entre autres, « alimenter Mon Espace Santé, qui permet à chaque citoyen de disposer d’une vision consolidée de son parcours de soins afin d’être acteur de sa santé ». L’objectif, ambitieux, vise à passer de 10 millions à 250 millions de documents échangés chaque année via le Dossier Médical Partagé (DMP) et la Messagerie Sécurisée de Santé, d’ici à la fin de l’année 2023. Actuellement, environ 15 millions de personnes ont déjà ouvert leur Espace Santé. « Nous sommes au début de la courbe », a indiqué Olivier Clatz en évoquant sa volonté de poursuivre les actions de communication auprès du grand public.