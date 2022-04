En avant la e-santé ! : l'édition 2022 se prépare

Virginie Cayré, Directrice générale de l’Agence Régionale de Santé Grand Est, Maxime Rouchon, Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin et Directeur Coordonnateur Gestion Du Risque Grand Est et Dr Véronique Guillotin, Présidente de la Commission Santé de la Région Grand Est, introduiront la journée.



Une première séquence en plénière viendra mettre en lumière l’imbrication étroite entre e- santé et géographie dans la mise en place de nouvelles organisations professionnelles et les façons de prendre en charge des patients. A travers leurs témoignages, les intervenants démontreront que la e-santé sert très souvent des projets territoriaux : rapprochement de sites distants, télé-expertise, regroupement de communes autour de projets médicaux partagés, télémédecine et décloisonnement, coordination entre acteurs d'un même territoire...



Dans l’après-midi, il sera question d’apporter de nouveaux éclairages sur les enjeux du numérique dans le secteur du médico-social, où là aussi, la e-santé est au cœur de nouvelles organisations. Enfin, une dernière table ronde mettra en exergue la place de l’usager : au cœur de ces changements d’organisation majeurs dans le sanitaire et le médico- social, n’est-il pas le maillon essentiel à tout projet de e-santé ? L’usager ne doit-il pas devenir acteur de sa santé et de son parcours, pour améliorer son quotidien grâce, entre autres, à de nouveaux dispositifs de santé numérique ?