Electrolux Professional multiplie les innovations en blanchisserie

Notre expertise est en effet ici ancienne et avérée, ce qui nous positionne comme un partenaire historique des établissements de santé et médicaux-sociaux. Nos équipes sont par exemple à l’origine des premières laveuses barrières de petite et moyenne capacité, mises au point au début des années 1980 pour répondre à l’enjeu, alors émergeant, de développer une offre de blanchisserie qui soit d’une qualité bactériologique irréprochable pour le linge. À la même époque, nous avions travaillé au développement de la méthode RABC avec l’Institut Pasteur de Lille. Nous combinons une maîtrise technologique centenaire, qui se matérialise à travers une offre innovante faisant l’objet de nombreux brevets, avec une connaissance forte des attentes du secteur et des contraintes métiers.Ces attentes s’articulent aujourd’hui autour de la prévention des troubles musculo-squelettiques et de la réduction des consommations énergétiques. Nous avons donc mis au point de nombreuses innovations technologiques pour nos laveuses barrières, séchoirs rotatifs et sécheuses-repasseuses, désormais disponibles en version LINE 6000. Par exemple, les laveuses barrières LINE 6000 WB6 sont dotées d’une porte extérieure à verrouillage automatique, garantie sans effort, et intègrent en option l’AIDO, l’ouverture automatique des portes du tambour en fin de cycle. La cuve-tambour est en outre conçue pour réduire les consommations d’eau, de produits lessiviels et d’énergie, dans une démarche résolument tournée vers le développement durable. Ces évolutions sont d’ores-et-déjà mises en œuvre pour les laveuses barrières de 20, 27 et 35 kg et aussi disponibles sur les capacités de 50 kg et plus.La même tendance, qui fait partie intégrante de notre démarche RSE, s’y applique, tant au niveau des séchoirs rotatifs de 6 à 60 kg, que des sécheuses-repasseuses LINE 6000 IC6 48. Disponibles en trois modèles, Active, Performance et Excellence, ces dernières intègrent elles aussi de nombreuses technologies comme les nouvelles options « Feed Now » et « Feed Alone » ou encore l’option brevetée « Dubixium » : le double cylindre à transfert de calories pour un séchage optimal. Rappelons à ce titre que tous les équipements de la gamme LINE 6000 bénéficient du label indépendant ERGOCERT****, qui certifie que l’étude et le développement ergonomique ont été pris en compte dès la phase de conception de l’équipement. Notre usine de Rosières-près-Troyes située en Champagne est aujourd’hui l’une des dernières usines françaises à fabriquer intégralement des équipements pour les blanchisseries industrielles. Elle est visitable à souhait sur rendez-vous. Cette volonté de proximité avec les utilisateurs prend également forme à travers notre réseau d’experts Andromède, présent partout en France pour accompagner en toute confiance les projets et les installations avec du matériel Electrolux Professional.Article publié dans l'édition de septembre 2021 d'Hospitalia à lire ici