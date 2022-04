Élection présidentielle : les attentes du Syndicat National des Biologistes des Hôpitaux

que l’accréditation soit allégée et son obligation supprimée et pourquoi pas intégrée dans la certification HAS du parcours patient.

de ne plus mesurer notre activité en B, non valorisée à l'hôpital, mais en acte comme tout autre activité médicale.

Une véritable réflexion sur la biologie hors les murs qui ne peut se faire qu’avec les biologistes médicaux.

Il y a plus de 10 ans et suite à une demande de la ministre Roselyne Bachelot, l’ordonnance (2010) puis la loi (2013) portant réforme de la Biologie Médicale mettaient en marche une révolution pour notre profession. A la recherche d’une qualité prouvée, il nous a été imposée l’obligation d’accréditation. En échange les biologistes devenaient les biologistes médicaux, nous protégeant soi-disant de l’industrialisation de la biologie. Qu’avions-nous à prouver ? Nous sommes et avons toujours été des experts de part notre formation. Mais nous avons obéit année après année... Parallèlement de gros groupes ont rachetés petit à petit les laboratoires dits « de ville » en épargnant l’hôpital. De notre côté ce furent d’abord les GCS puis les GHT qui nous ont été imposés. Certains ont suivi, d’autres non. Nous ne faisions plus le même métier tout en nous éloignant de la médicalisation et en se rapprochant contraints et forcés vers un rôle de qualiticien.Puis la pandémie est arrivée. Les biologistes ont su montré une mobilisation historique, s'adaptant à toute situation, faisant fi des contraintes qu’ils subissaient depuis plus de 10 ans, ils retrouvaient leur vrai métier. Notre rôle était enfin reconnu mais pas pour longtemps. Sont arrivées les campagnes de dépistages massifs et l’arrivée des tests antigéniques réalisés dans les pharmacies puis les autotests... La biologie hors les murs était là.Fort de ces constats et suite à des enquêtes répétées auprès de nos mandant, nous attendons :Le triptyque des biologistes hospitaliers, acteurs incontournables dans le lien ville-hopital, experts dans le parcours de soins des patients et maillon indispensable des données épidémiologiques mérite d'être enfin reconnu par les pouvoirs publiques et apprécier par tous à sa juste valeur.