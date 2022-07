EDSaN, l’entrepôt de données de santé « made in Normandie »

Destiné à tous les professionnels du CHU Rouen Normandie, EDSaN n’est toutefois accessible que depuis les bureaux du Département d'Informatique et d'Information Médicales. Particulièrement utilisé par les internes et les étudiants lors de la rédaction de leurs thèses et mémoires, l’outil ne leur est ainsi ouvert qu’après acceptation de leur requête par les chefs de service concernés, ainsi que par un comité scientifique et éthique. Ce dernier, qui est composé d’une vingtaine de membres, médecins, pharmaciens, biostatisticiens et informaticiens, s’assure « de la validité scientifique de chaque demande, mais aussi du fait que l’étude respecte tous les critères d’éthique médicale et professionnelle et ne constitue pas un danger pour la sécurité des données des patients, poursuit le responsable. Une fois qu’un avis positif a été obtenu, le Département d’Informatique et d’Information Médicales accompagne le porteur de la demande dans l’accès aux données ».Des procédures certes strictes, mais nécessaires pour protéger les données de santé stockées dans EDSaN. En effet, depuis le 19 octobre 2020, et l’obtention de l’autorisation de la CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés), toutes les données de santé des patients pris en charge par le CHU sont intégrées à l’entrepôt, sauf opposition. L’accès à EDSaN est donc particulièrement protégé : les données ne sont pas transférables hors du CHU, et toute connexion est contrôlée et tracée. « Les données sont également nativement dé-identifiées, et ce dès le compte-rendu médical », ajoute le Pr Stéfan Darmoni qui insiste : « Nous faisons particulièrement attention avec les informations cliniques des patients ».Toujours est-il que ces données dé-identifiées permettent un vaste choix d’applications, qui continue de s’élargir. Le système est en effet en amélioration perpétuelle, et pourrait à terme être également utilisé dans le cadre de partenariats avec le secteur privé, « mais de façon ponctuelle et encore non définie », précise le chef de service. En attendant, les équipes du CHU poursuivent leurs travaux en lien avec le Health Data Hub, la plateforme de données de santé nationale, s’attachant même à adapter leurs outils pour pouvoir créer un entrepôt de données de santé dédié à la médecine de ville.Article publié dans l'édition de mai 2022 d'Hospitalia à lire ici.