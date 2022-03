E-santé : un quinquennat pour passer du rêve à la réalité

Rythmé par de grands débats, le summer camp 2022 de l’Université de la e-santé entend mettre en avant les grands défis auxquels seront confrontés décideurs, industriels, startups de la e-santé, et bien entendu les patients et les citoyens.



« L’un des défis majeurs de la e-santé pour les 5 ans à venir est celui-ci de la personnalisation des services, indique Catherine Durand, Présidente de Castres-Mazamet Technopole, porteur de l’Université de la e-santé, Vice-Présidente de la Communauté d’agglomération de Castres-Mazamet Mon Espace Santé est une première étape en ce sens mais cette étape doit se concrétiser et s’enrichir au profit de chaque citoyen, de chaque professionnel de santé et du système de santé dans son ensemble. »



« Mon Espace Santé est un défi majeur en 2022 / 2023. Il va changer drastiquement notre quotidien, notre relation en tant que patient avec les professionnels de santé. Il est l’aboutissement de l’investissement de l’État en termes de cadrage, de celui des usagers en tant qu’expression de besoins et de celui des éditeurs pour accompagner la dynamique e-santé en France », ajoute Jean-Christophe Zerbini, Directeur Général GIP esanté-Occitanie.



Pour cette 16e édition, le summer camp de l’Université de la e-santé abordera chaque sujet sans complaisance en croisant les regards et les expertises. Mon Espace Santé sera au cœur des grands débats (La dernière chance du DMP ?) ainsi que la thématique de « l’Instrumentalisation de la e-santé » (peut-elle répondre à tous les défis des systèmes de santé ?) ou celle de « La place de e-santé dans l’offre médico-sociale » (cautère sur une jambe de bois ou apport à la qualité des prises en charges ?).