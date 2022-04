E-parcours : des outils régionaux pour faciliter la coordination

Une meilleure articulation entre tous ces outils, nationaux et régionaux, est d’ailleurs dans les cartons. Si, à l’heure actuelle, les professionnels de santé doivent alimenter distinctement le DMP et eTICCS, l’ARS Bourgogne-Franche-Comté compte, à terme, favoriser encore plus les échanges en instaurant des passerelles entre ces deux solutions, et même plus largement avec Mon Espace Santé. « Les professionnels de santé ne s’identifieront qu’une seule fois pour avoir accès à tous ces services », note Clément Carlin en insistant sur la « nécessité de développer l’interopérabilité » entre les différents outils. Celle-ci existe d’ailleurs déjà entre eTICSS et les systèmes d’information hospitaliers de la région, ce qui lui permet de récupérer facilement l’identité des patients, les documents médicaux et, à terme, les mouvements associés.« Pour poursuivre et consolider cette démarche, nous sommes actuellement en contact avec des éditeurs et des intégrateurs afin de mettre cette même interopérabilité en place auprès des établissements médico-sociaux, dont les EHPAD », poursuit le responsable en concluant : « Si l’interopérabilité ne peut être totale, compte tenu de la spécificité de chaque outil, elle représente pour autant un enjeu central et crucial, pour notamment faciliter l’appropriation des outils numériques, qui sont eux-mêmes des atouts indéniables pour assurer des prises en charge plus fluides ».Article publié dans l'édition de février 2022 d'Hospitalia à lire ici.