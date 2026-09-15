Du Louvre à l’hôpital : une exposition autour de la couleur bleue

Proposée en partenariat avec le Musée du Louvre, cette exposition s’inscrit dans le programme d’activités culturelles mené par l'AP-HP pour rendre l’art accessible à tous au sein des établissements hospitaliers.
Conçue dans une démarche collaborative par des professionnels de santé, elle invite à découvrir une sélection de reproductions d’œuvres des collections du Louvre ayant toutes un point commun : la présence de la couleur bleue.
À travers ce parcours, les visiteurs explorent les multiples significations de cette couleur, son évolution au fil des siècles ainsi que les différentes techniques utilisées pour la fabriquer.
Source : AP-HP
Conçue dans une démarche collaborative par des professionnels de santé, elle invite à découvrir une sélection de reproductions d’œuvres des collections du Louvre ayant toutes un point commun : la présence de la couleur bleue.
À travers ce parcours, les visiteurs explorent les multiples significations de cette couleur, son évolution au fil des siècles ainsi que les différentes techniques utilisées pour la fabriquer.
Source : AP-HP