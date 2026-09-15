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Du Louvre à l’hôpital : une exposition autour de la couleur bleue


Rédigé par Rédaction le Lundi 14 Septembre 2026 à 20:52 | Lu 70 fois


Après avoir fait escale dans les hôpitaux René-Muret et Jean-Verdier AP-HP, l’exposition itinérante « La couleur bleue » est présentée à l’hôpital Avicenne, où elle peut être découverte dans le hall d’accueil du 17 août au 16 novembre 2026.



(c) AP-HP
(c) AP-HP
Proposée en partenariat avec le Musée du Louvre, cette exposition s’inscrit dans le programme d’activités culturelles mené par l'AP-HP pour rendre l’art accessible à tous au sein des établissements hospitaliers.

Conçue dans une démarche collaborative par des professionnels de santé, elle invite à découvrir une sélection de reproductions d’œuvres des collections du Louvre ayant toutes un point commun : la présence de la couleur bleue.

À travers ce parcours, les visiteurs explorent les multiples significations de cette couleur, son évolution au fil des siècles ainsi que les différentes techniques utilisées pour la fabriquer.

Source : AP-HP






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