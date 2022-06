Données personnelles et consentement : que dit la loi ?

Ces exigences sont applicables à tout procédé de recueil de données personnelles. Les entrepôts de santé, habituellement constitués pour une longue durée – plus de dix ans – et visant à disposer de données massives alimentées par plusieurs sources, constituent toutefois un cas à part. Le principe prédominant a longtemps été celui du consentement explicite de la personne à la collecte, l’enregistrement et la conservation des données la concernant au sein d’un entrepôt, ou, par défaut, de l’obtention d’une autorisation « Santé » de la CNIL sous réserve que la finalité de l’entrepôt revête un caractère d’intérêt public. Ces deux mesures ont été assouplies en octobre 2021, avec l’adoption d’un référentiel relatif aux traitements de données à caractère personnel mises en œuvre à des fins de création d’entrepôts de données dans le domaine de la santé.Si l’entrepôt est constitué dans le cadre d’une mission de service public, pour l’usage exclusif du responsable du traitement et en vue de finalités spécifiques (réalisation d’études de faisabilité, fonctionnement d’outils d’aide au diagnostic médical ou à la prise en charge, production d’indicateurs et pilotage stratégique de l’activité, amélioration de la qualité de l’information médicale ou optimisation du codage PMSI), et sous réserve d’une conformité totale avec les exigences du référentiel, il n’est plus obligatoire de recueillir le consentement du patient ou d’obtenir l’autorisation de la CNIL. Mais l’information du patient demeure de mise.Ainsi, les personnes concernées par la conservation de leurs données doivent « disposer d’une information individuelle complète, claire et lisible spécifiquement relative à la constitution de l’entrepôt », souligne la CNIL. Elles doivent également « être informées individuellement de chaque projet de recherche mené sur la base de l’entrepôt ». Le respect de ces mesures, qui peut être chronophage pour les établissements de santé, pousse la Commission à préconiser la mise en œuvre, « dès la constitution de l’entrepôt », de mesures permettant de garantir la protection des droits des personnes conformément au RGPD, soit une « protection des données par défaut », mais aussi à encourager les responsables de traitement à mettre en place « des dispositifs innovants permettant l’information des personnes et l’exercice de leurs droits ».Article publié dans l'édition de mai 2022 d'Hospitalia à lire ici. * Pour pouvoir être mis en œuvre, tout traitement de données doit se fonder sur l’une des bases légales prévues par le RGPD, et mentionnées dans son article 6 : le consentement, le contrat, l’obligation légale, la mission d’intérêt public, l’intérêt légitime, la sauvegarde des intérêts vitaux.