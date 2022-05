Développement durable : l’Anap poursuit son action et lance une nouvelle production numérique à destination des professionnels

Deux mois après son lancement, 500 structures sanitaires et médico-sociales ont été retenues et ont débuté leurs sessions d’accompagnement. Au terme de cet accompagnement, ces établissements bénéficieront d’un diagnostic de leur situation et d’un plan d’action adapté à leurs enjeux et à leur niveau de maturité.L'Appel à Manifestation d'Intérêt lancé avec la CNSA et la DGOS a permis d'engager le recrutement de 151 conseillers et coordinateurs en transition énergétique et écologique en santé (CTEES) au sein d’établissements sanitaires et médico-sociaux. Ces 151 conseillers financés pendant 4 ans par la DGOS et la CNSA vont permettre d’accompagner près de 5 000 structures dans la réduction de leur empreinte carbone. Les premières sessions d’accompagnement de ces professionnels par l’Anap débuteront le 16 juin.Consulter ici la liste complète des établissements de rattachement des CTEES.Depuis le 23 février, l’Anap offre la possibilité à tous les professionnels de rejoindre sa Communauté de pratique « Développement Durable ». Cet espace d’échange entre professionnels permet de partager ses difficultés et solutions sur la mise en place d’une démarche RSE et réunit aujourd’hui plus de 300 personnes. Rejoindre la Communauté de pratique Anap Le réseau d’experts Développement Durable de l’Anap s’est renforcé. Rejoindre ce réseau , c’est également la possibilité de contribuer au programme de travail de l’Anap en abordant, notamment, les enjeux de gouvernance, d’éco-conception des soins, de performance écologique ou encore de qualité de vie au travail.Cette production lancée en septembre dernier a été téléchargée 4000 fois. Elle permet à tout professionnel de saisir en quelques minutes les enjeux liés au décret tertiaire