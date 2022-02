Développement durable : l’ANAP lance un nouvel appui terrain d’envergure

Analyser leur situation et prendre en compte leur contexte

Définir leurs enjeux pour identifier une stratégie adaptée à leur établissement

Elaborer un plan d’action personnalisé et définir des priorités

Engager les premières actions et mettre en place des indicateurs de suivi

Ajuster leurs actions et communiquer.

Les appuis terrain de l’ANAP sont un dispositif d’accompagnement accessible à tous les établissements sanitaires et médico-sociaux. Ils comportent un suivi d’experts, des sessions d’accompagnement et la mise à disposition d’outils opérationnels par une équipe dédiée.Ce dispositif concerne déjà une douzaine de thématiques et est mis à disposition des équipes sans contrepartie financière.L’ANAP propose désormais à tous les établissements sanitaires ou médico-sociaux un nouvel appui terrain consacré au Développement Durable et à la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE). L’accompagnement est adapté à la situation de chaque établissement pour : initier, renforcer une démarche ou approfondir une thématique précise.Les établissements bénéficieront de 5 sessions d’accompagnement par des experts du sujet, étalées sur plusieurs mois pour :« Le Développement Durable et la RSE sont des enjeux sans précédent pour notre environnement, nos sociétés et nos économies. L’ANAP est fière de s’engager dans ce défi majeur, auprès des établissements sanitaires et médico sociaux », souligne l'Agence.Plus d'informations ici