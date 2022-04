Déserts médicaux: face à une situation inacceptable, le Sénat appelle à l'action avant qu'il ne soit trop tard

Le 29 mars 2022, 32 recommandations ont ainsi été adoptées à l’unanimité pour faire face à l’urgence grâce à un rééquilibrage territorial de l’offre de soins, la mise en place d’incitations nouvelles à l’exercice et l’installation dans les zones sous denses et le renforcement des capacités de formation.Pour le rapporteur, « les actions menées jusqu’à présent ont montré leurs limites et il faut changer d’approche, car les aides à l’installation n’ont pas abouti aux résultats escomptés. On doit dès à présent libérer du temps médical en réduisant le temps administratif et fluidifier la répartition des tâches médicales, mais aussi tout faire pour résorber les difficultés d’accès aux soins dans les zones sous denses, au moyen d’un conventionnement sélectif temporaire. Les profondes inégalités territoriales exigent de l’audace : les déserts médicaux ne sont pas une fatalité, à condition de se doter des bons outils. »Pour le président Jean François Longeot, « la désertification médicale est l’une des préoccupations majeures des Français. Les élus locaux sont désemparés de ne pas pouvoir répondre aux demandes de soins de leurs habitants. De nouvelles mesures sont à envisager, car tout n’a pas été tenté pour rapprocher l’ensemble des Français des soins dont ils ont besoin. C’est l’esprit de ce rapport d’information, qui a recueilli l’approbation de tous les sénateurs membres de la commission : le pacte républicain doit être respecté par l’État ! »Par ailleurs, la commission appelle le Gouvernement à publier les décrets qu’il a promis de prendre lors de l’examen de la loi relative à l’organisation et à la transformation du système de santé devant le Sénat. Il est impératif que les étudiants de dernière année de troisième cycle de médecine puissent bel et bien effectuer une année de pratique ambulatoire en autonomie dans les zones sous dotées, conformément à la volonté du législateur.