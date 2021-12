Démission des experts de l’Observatoire National de la Qualité de Vie au Travail des Professionnels de Santé et du Médico-social

Plus que jamais, la qualité et la sécurité des soins se fondent sur la sérénité des soignants et l’attractivité des établissements et des métiers de la santé et du médico-social. La crise COVID en est un révélateur cruel.



Cet enjeu humain et organisationnel impose une réponse politique forte, volontaire et assortie des moyens adaptés à un fonctionnement pertinent et coordonné. L’objectif est de garantir la diffusion, l’opérationnalisation et le suivi des mesures récemment proposées par les différents groupes de travail de l’Observatoire, ainsi que celles décidées par le Ségur de la Santé, la circulaire CLARIS et le « Plan d’action pour développer l’attractivité des métiers du secteur de l’autonomie ».



Or la concrétisation de la SNQVT n’est toujours pas au rendez-vous, malgré des demandes réitérées par l’ONQVT, notamment celles faites en juillet dernier avec une promesse de réponse en septembre par le ministre lui-même.



Devant l’absence de toute réponse et pour que la « Stratégie Nationale » ne soit pas uniquement cosmétique, Philippe COLOMBAT, Eric GALAM et Matthieu SIBÉ ont démissionné début novembre après 3 années d’investissement bénévoles dans le cadre de l’ONQVT pour « Prendre soin de ceux qui nous soignent ».