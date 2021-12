Dedalus et PharmIA s’associent pour révolutionner le métier du pharmacien clinique

Aujourd’hui, un pharmacien à l’hôpital passe plus de temps devant un écran d’ordinateur qu’avec les patients ou les médecins. En effet, le pharmacien, responsable de la délivrance des médicaments auprès des patients hospitalisés, doit analyser et valider chaque jour, des centaines d’ordonnances. Pour faire ce travail, le pharmacien doit aller chercher les informations nécessaires dans différentssystèmes d’informations. Bien que très réglementée, cela s’avère chronophage et peut malgré tout induire des erreurs dans certains cas et engendrer des évènements indésirables graves. Pour pallier ces problèmes, la société Quinten, en collaboration avec le CH de Valenciennes a développé la solution PharmIA.



« Ce que nous avons fait avec la plateforme PharmIA, c’est de mettre au même endroit et de façon optimisée en termes d’UX, toutes les informations dont le pharmacien a besoin pour prendre la bonne décision le plus rapidement possible », précise Frédéric Couriol, Président de PharmIA. La plateforme PharmIA s’intègre directement dans les DPI de Dedalus (ORBIS et DxCare), facilitant ainsi unel’utilisation par le pharmacien.



« PharmIA est un partenaire stratégique qui permet de répondre à une forte attente des pharmaciens cliniques. Ce partenariat s’inscrit dans notre politique d’innovation. Il représente un pas important vers l’alignement de l’offre de soins et de la demande », précise Ibrahima Sidibe, Directeur Innovation et Stratégie au sein de Dedalus.



« Avec ce partenariat, nous aspirons à nous déployer rapidement dans tous les hôpitaux équipés des logiciels DPI de Dedalus mais c’est aussi la promesse de voir notre plateforme PharmIA se développer à l’international », stipule Frédéric Couriol, Président de PharmIA.