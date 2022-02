D4Evolution : Dedalus dévoile les grandes lignes de sa stratégie pour 2022

L’enjeu est d’autant plus de taille que l’année 2022 marque la dernière ligne droite pour la vague 1 du Ségur Numérique, qui sera clôturée au 31 décembre. « Ce premier opus a concerné 11 de nos solutions logicielles : dossiers patients informatisés (DPI), outils de gestion administrative des patients (GAP), systèmes d’information du laboratoire (SIL), systèmes de gestion de l’imagerie médicale (RIS), plateformes d’intermédiation… En 2021, nos équipes de recherche et développement se sont fortement mobilisées pour les mettre en conformité avec la doctrine technique du numérique en santé, et nous sommes désormais entrés dans la phase opérationnelle, avec quelques centaines de forfaits SONS à déployer ces prochains mois », a pour sa part détaillé Guillaume Reynaud, Directeur des relations publiques et coordonnateur Ségur au sein du Groupe Dedalus. Il a à ce titre annoncé une campagne de recrutements massifs pour l’accompagnement au Ségur, une centaine de personnes, qui s’ajouteront aux 200 autres postes à pourvoir en 2022 à l’échelle de Dedalus France. L’objectif de cette augmentation notable des effectifs ? Garantir le succès des opérations pour chaque établissement ou groupement d’établissements concernés.



« Le chemin fait depuis deux ans est inédit en France : la santé numérique a plus avancé en 24 mois qu’en 20 ans ! Cette belle dynamique collective est notamment à mettre au crédit du partenariat noué entre l’État et les industriels : le premier a posé le cadre global, les seconds se sont mis en conformité avec ces nouvelles règles et s’attachent désormais à créer de la valeur. En tant que premier acteur européen, Dedalus doit être le premier de la classe », avait d’ailleurs souligné Dominique Pon, Responsable ministériel au numérique en santé, dans l’une des premières interventions de la journée.



Il n’est dès lors guère étonnant que l’éditeur ait mobilisé des moyens à hauteur de cette ambition, et qu’il compte bien poursuivre sur cette voie, d’autant qu’un Ségur 2 est actuellement en préparation. « La concertation a déjà démarré sous l’impulsion de la Délégation du Numérique en Santé, pour une entrée en application attendue à partir de l’automne 2022. Plusieurs sujets sont actuellement en discussion, dont un accès plus fluide au Dossier Médical Partagé (DMP) à partir des logiciels de santé, et la mise en œuvre d’une e-prescription totalement partagée entre les logiciels et tous les secteurs. Dedalus sera une fois de plus au rendez-vous », a précisé Guillaume Reynaud.