Cyber et santé, une relation en pleine évolution

Lieu par essence ouvert, incluant une grande variété d’utilisateurs pas toujours formés à la sécurité, un système d’information construit sur des infrastructures classiques, une connexion internet, et des données sensibles relevant de la vie privée, « l’hôpital est un rêve pour les attaquants », a résumé Christophe Bidan. « En établissement de santé, les systèmes d’information regroupent une infrastructure réseau et bureautique, un système d’information métier administratif et un système d’information métier santé. Si ce dernier est très spécifique, les autres briques, et notamment les infrastructures bureautiques et réseaux, sont assez classiques et donc très vulnérables », a ajouté le spécialiste, en précisant que « les attaquants qui ne ciblent pas d’établissements particuliers se dirigeront donc naturellement vers ces infrastructures, sans même savoir à qui elles appartiennent ».



Pour Christophe Bidan, l’attaque par rançongiciel d’un établissement de santé se divise en quatre étapes : l’infiltration dans le système via un logiciel dédié et téléchargé par un utilisateur, l’exploration du système d’information et l’installation de nouveaux logiciels, la propagation dans le système d’information et enfin, l’attaque à proprement parler. « Les données sont alors indisponibles soit par chiffrement, soit par prise de contrôle de l’infrastructure réseau. Certaines peuvent aussi être exfiltrées », a-t-il expliqué, tout en rappelant que « l’objectif final reste le gain financier ».