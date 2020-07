Covid-19 : Omnicell introduit un plan de mesures d’urgence

Pourquoi avoir lancé un programme d’urgence « Armoire XT - Covid-19 » ?

Luc Hoffmann : Face à la propagation du virus, les établissements de santé étaient sous tension pour accroître leurs capacités d’accueil tout en continuant d’assurer la sécurité des soins. Or c’est là un enjeu auquel nos armoires de dispensation automatisée XT sont en mesure de répondre : en renforçant la sécurité globale du circuit du médicament, elles permettent aux professionnels de santé de gagner en efficacité et de se recentrer sur leur mission première, la prise en charge des patients. Nous avons donc souhaité apporter notre soutien à ceux qui, en première ligne, luttaient contre la maladie, et avons alors lancé un programme pour fournir rapidement des armoires XT aux secteurs ayant le plus besoin de cette technologie, unités de soins intensifs, urgences, ou unités Covid.



Pouvez-vous nous en présenter les grandes lignes ?

Il s’agissait d’accélérer toutes les étapes, depuis la commande jusqu’à l’installation sur site, afin que les établissements de santé puissent faire rapidement face à une gestion de médicamentation supplémentaire. Nous avons, plus concrètement, mis au point des armoires XT préconfigurées sur la base des meilleures pratiques habituellement observées dans les unités de soins intensifs et les urgences, et pouvant donc être fournies dans les 14 jours suivant la passation de commande. Ce modèle standard pourra être reconfiguré à l’issue de la crise sanitaire pour répondre à d’autres besoins. Toujours est-il que nous avons ainsi pu apporter un appui à nos partenaires hospitaliers, dans une situation où une gestion fiable des médicaments et des fournitures n’a jamais été aussi cruciale. À l’hôpital Henri Mondor(AP-HP) par exemple, la disponibilité rapide des armoires XT a permis d’ouvrir, en moins de 10 jours, 85 nouveaux lits de réanimationexclusivement dédiés aux patients hospitalisés pour le Covid-19.