Coup de projecteur sur la mutualisation des achats

Un constat auquel souscrit Hervé Tanguy, directeur du Centre de Droit Jurisanté au sein du Centre National de l’Expertise Hospitalière (CNEH), une institution indépendante créée il y a plus de 40 ans et opérant exclusivement dans le secteur de la santé. Il explique : « La véritable actualité, qui va littéralement changer le fonctionnement des blanchisseries hospitalières, ce n’est pas tant le GHT, mais bien la réforme du droit de la commande publique. […] Dans le cadre de la quasi-régie […], ou les coopérations horizontales public-public, on a une modification qui va directement bouleverser le fonctionnement des achats des blanchisseries. Jusqu’à présent, tout contrat onéreux passé par une structure publique devenait un marché public, que le prestataire soit public ou privé, avec obligation de publicité et de mise en concurrence. L’ordonnance du 23 juin 2015 et le décret du 25 mars 2016 […], sont une (r)évolution dont on ne mesure pas encore les effets ». Ce dispositif met en effet en place une dérogation au droit de la commande dans le cas d’une coopération horizontale public-public, à deux conditions.



La première, que la coopération « ait pour but de poursuivre un but d’intérêt public, ce qui est le cas des GHT, des GCS [Groupements de Coopération Sanitaire] et des autres structures de coopérations dans lesquelles sont intégrées les blanchisseries hospitalières », décrypte-t-il dans le magazine de l’URBH. Des précisions sont ici apportées par la fiche technique « Conseil aux Acheteurs – Les contrats conclu entre entités appartenant au secteur public »2, publiée par le Ministère de l’Économie en juin 2016 : « Il ne paraît […] pas utile d’exiger la mise en œuvre d’obligations de publicité et de mise en concurrence pour la conclusion de contrats entre un pouvoir adjudicateur et une entité qui, bien que dotée de la personnalité morale, constitue le simple prolongement administratif de celui-ci. De la même manière, les contrats par lesquels plusieurs entités publiques réalisent en commun une activité d’intérêt général dans un but exclusif d’intérêt public et sans favoriser un opérateur économique agissant sur le marché, peuvent également être conclus sans être précédés d’une publicité et d’une mise en concurrence ».



La deuxième condition autorisant une dérogation au droit de la commande dans le cas d’une coopération horizontale est « que les pouvoirs adjudicateurs qui ont passé une convention de coopération ne réalisent pas plus de 20% de leur activité sur le marché concurrentiel. […] Cela signifie que les blanchisseries, sous réserve de se conformer à la règle des 20%, pourront […] passer des contrats entre partenaires sans passé par un marché public. Une réforme qui annonce une simplification et un assouplissement dans le modèle des achats des services support de l’hôpital », poursuit Hervé Tanguy. Cette suppression, sous certaines conditions, de l’obligation d’appel d’offre aura donc un impact direct sur les blanchisseries hospitalières.