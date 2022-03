Coucou Nous Voilou, une association pour « faciliter la vie des jeunes malades »

Vous avez créé l’association Coucou Nous Voilou en 2015. Pourquoi ?

Marc Salem : J’ai travaillé pendant quinze années à la direction de l’hôpital Necker-Enfant Malades de Paris, où j’ai découvert la pédiatrie hospitalière. N’étant pas moi-même soignant, je me suis efforcé de mettre en place des projets pour égayer le quotidien des enfants malades. En 2006, j’ai d’ailleurs rejoint une association qui amenait le cinéma dans les hôpitaux. J’y suis resté neuf ans. En 2015, avoir découvert qu’un petit hôpital sud-américain avait mis en place des boîtiers cachant les perfusions, je me suis lancé et j’ai créé Coucou Nous Voilou, qui porte plusieurs projets dont AbracadaBox.



En quoi consiste plus exactement ce dernier ?

Les AbracadaBox recouvrent les poches de perfusion et de chimiothérapie aux couleurs de personnages célèbres et appréciés des enfants. Il faut imaginer ces petits malades dans leurs chambres d’hôpital. Comme beaucoup, ils sont perfusés. Notre but est donc de cacher cette poche pour améliorer leur quotidien à l’hôpital et leur bien-être. Nous avons pour cela obtenu les accords des ayants droit pour Titeuf, Lou, les Schtroumpfs, les Lapins Crétins ou encore Captain Biceps et d’autres personnages. Ces boîtiers gais et ludiques permettent aux enfants d’accepter davantage les soins. Ils vivent mieux leur séjour, leurs rapports avec les soignants y gagnent aussi.



Ces AbracadaBox sont déjà présentes dans une centaine de services en France. Comment vous implantez-vous ?

La plupart du temps, les services hospitaliers nous contactent eux-mêmes pour mettre en place ces boîtiers auprès des malades. Les hôpitaux n’ont pas de financement à apporter en propre : nous ne vendons pas les boîtiers, ils sont offerts aux Services de Pédiatrie, et sont d’ailleurs accompagnés d’une bande dessinée créée exclusivement pour l’association par Zep, Tebo ou Neel. Après l’hospitalisation de l’enfant, les AbracadaBox sont nettoyées puis restent à la disposition du service pour de futurs patients. Mais les BD sont conservées par les enfants et leurs familles.