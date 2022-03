Compte-rendu de la conférence UEHP – FHP : « Europe et santé, le pari de l’attractivité »

La troisième table-ronde a réuni la députée européenne Véronique Trillet-Lenoir, le professeur en santé publique Gabriele Pelissero, la présidente de la fédération allemande de l’hospitalisation privée Katharina Nebel, et Marc Bourquin, conseiller stratégique à la FHF, autour d’une question majeure : comment la santé peut-elle donner « envie d’Europe », grâce à des coopérations renforcées entre pays européens et entre acteurs de santé autour des grands enjeux de santé publique. De même que l’Europe a été au rendez-vous de la crise sanitaire grâce aux achats mutualisés de vaccins, des sujets tels que le cancer, les maladies rares, la santé mentale, la prévention, la souveraineté sanitaire… peuvent donner lieu à une véritable dynamique européenne.Stanislas Niox-Château, PDG de Doctolib, a appelé à ce que l’Europe de la santé devienne une réalité opérationnelle, pour être collectivement plus forts. En conclusion, Françoise Grossetête, ancienne députée européenne et conseillère au sein de la fondation Robert Schuman, a souligné combien la santé était devenue essentielle dans le projet européen, entre souveraineté industrielle et numérique, partenariats public-privé pour accélérer l’innovation, et grands défis de santé. Elle a appelé à une grande ambition pour rendre l’Europe de la santé concrète et proche des soignants comme des patients.Pour Lamine Gharbi, président de la FHP, « dans ces temps troublés, les valeurs européennes et celles du soin doivent être plus que jamais promues. Je suis heureux que nous ayons pu marquer, aux côtés de l’UEHP, cette Présidence française de l’Union Européenne, et ainsi faire émerger des pistes concrètes pour construire ensemble - élus, patients, administrations, acteurs publics et privés…- l’Europe de la Santé. »« Les évènements récents renforcent notre engagement pour une Europe de la santé plus solidaire et plus concrète. Notre ambition commune est la qualité des soins et l’innovation, au sein d’une Europe sociale qui reste, dans sa diversité, un modèle socio-économique de référence internationale. Pour y parvenir, nous avons tout intérêt à partager nos expériences et nos moyens, et à développer quand cela est nécessaire des solutions communes » conclut Paul Garassus, président de l’UEHP.