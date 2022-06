Cogito des DG de CHU : "Santé : comment éviter le choc des contraires?"

D’autres variables que le seul salaire s’avèrent clivantes entre les communautés au sein des établissements, qu’elles soient soignantes ou non [2] ; les actions concrètes permettant d’aller à l’encontre de cette tendance sont donc les bienvenues. Accompagner les managers en proximité constitue ainsi une étape importante face au besoin de resserrer les mailles du tissu hospitalier. Ce besoin passe nécessairement par des outils et une sensibilisation pendant la formation initiale (médicale et non médicale). Ni l’université ni l’hôpital ne sont tenus à ce jour par les textes d’organiser un tutorat pour les étudiants, ce qui emporte souvent des questions de pilotage des dispositifs mis en œuvre.Le Ségur a permis de donner un cadre à l’évolution de la gouvernance, mais il n’a pas fourni de nouveaux outils aux managers alors que les tensions entre communautés sont loin d’être neutres en sortie de crise. La fonction de manager reste trop peu valorisée en tant que telle dans les parcours médicaux, voire paramédicaux.Les solutions rapides sont connues : majorer les salaires, niveler les responsabilités, mettre en avant les droits et minorer les devoirs. Elles ne sont pas nécessairement durables mais, surtout, elles ne sont pas gages de l’autonomie des établissements qui doivent avoir des finances maîtrisées et des circuits de décisions clairs et efficaces. Elles ne règlent en rien les besoins incontournables de repenser la relation ville/hôpital, ni assurent faire de la prévention le bouclier sanitaire dont notre pays a besoin, ni donner aux managers les moyens de se réassurer. D’autres solutions sont à envisager, notamment pour renforcer les expérimentations territoriales [3] mais aussi pour laisser aux équipes une plus grande souplesse d’organisation, donner aux directions les marges nécessaires aux projets, passer en revue les irritants du quotidien...Ce renforcement des équipes ne peut se faire que :• dans un environnement normatif allégé au niveau national, adossé à une culture de la confiance et du résultat qui manque encore dans la production de nombreuses normes ;• sur la base d’une plus grande justice et humanité dans les relations entre apprenants (étudiants, externes) et formateurs ou responsables [4]. Le cadre disciplinaire applicable aux médecins reste par ailleurs perfectible (notamment pour les HU comme vient de le rappeler la Cour des comptes ). L’existence et la connaissance de ce cadre relèvent d’une crédibilité d’ensemble du système de soins qui ne doit tolérer dans ses rangs aucune maltraitance dès lors qu’elle est avérée [5].Lucidité, pertinence, accompagnement, voire réconciliation, doivent être au cœur des politiques publiques tant celles por- tées par l’État que celles mises en œuvre au niveau local. Le nouveau Gouvernement sera logiquement appelé à réguler ces notions dans ses prochaines initiatives.[1] L’inflation se situe à 4,8 % fin avril et l’Insee prévoit, dans son récent point de conjoncture, qu’elle monte jusqu’à 5,4 % fin juin.[2] Les générations d’hospitalo-universitaires qui débutent aujourd’hui leur carrière à l’hôpital ne nourrissent potentiellement pas les mêmes aspirations que leurs prédécesseurs. Les signalements sont en hausse profitant de textes et procédures progressivement structurés depuis 2019, mais aussi parce que la volonté de ne plus passer sous silence des comportements offensants ou délictuels s’est affirmée. Le rôle du pôle a été questionné lors des travaux préparatoires en amont de la loi d’amélioration du système de santé par la confiance et la simplification. Les questions actuelles se focalisent sur les directions des soins, fortement mobilisées pour desserrer la contrainte qui pèse sur les effectifs, les éloignant potentiellement des besoins d’accompagnement des projets.[3] À l’occasion de SantExpo 2022, certains témoignages d’établissements plaident pour que les collectivités territoriales jouent ce rôle d’impulsion entre les acteurs privés et publics et développent des solutions innovantes pour aller vers les patients (ex : CHU/ville de Saint-Etienne : actions communes contre le cancer, engagement du CHU de Montpellier et de Montpellier Métropole en faveur de la santé globale...).[4] Aucun cursus étudiant ne forme à ce jour aux savoir-être et aux soft-skills et les quelques formations des étudiants en santé en sciences humaines et sociales restent peu suivies.[5] Ce qui implique l’automatisation des enquêtes administratives dès lors qu’un signalement est formalisé.