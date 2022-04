Cogito des DG de CHU : Public/privé, le mythe d’une offre de soins égalitaire

[2] Donc, avec la réforme du financement, les structures d’urgence privées reçoivent le financement intégral des passages non suivis d’hospitalisation (dont celui pour les actes de biologie et d’imagerie) et doivent renégocier avec leurs opérateurs habituels les contrats de prestations. Dès lors, soit les structures d’urgence privées absorbent la contrainte financière et travaillent à limiter les prescriptions de biologie et d’imagerie pour rester dans le forfait, soit elles partagent la contrainte et donc la valeur du forfait avec leurs sous-traitants via une renégociation tarifaire au risque de les perdre).





[1] Dans le système antérieur, le financement des urgences non suivies d’hospitalisation se concentrait sur les actes techniques liés aux prises en charge chirurgicales auxquels s’ajoutaient la consultation et le forfait ATU + un forfait annuel pour la structure (le FAU) indexé sur le nombre de consultations réalisées. L’acte médical était donc le déclencheur à la fois de la rémunération directe du professionnel libéral et du financement de la structure des urgences. Désormais, la tarification des passages non suivis d’hospitalisation se fait de façon déconnectée du nombre de passages pour plus de la moitié (via la dotation populationnelle) et de façon déconnectée des actes réalisés par les professionnels pour l’autre moitié (via des forfaits croissant en fonction de l’âge).