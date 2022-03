Cogito des DG de CHU : La place des CHU et des GHT dans l’offre de soins de proximité - Loin du « monstre technocratique », un véritable « moteur d’investissement en santé » sur le terrain

Depuis la loi relative à l'organisation et la transformation du système de santé du 24 juillet 2019, chacun convient de la nécessité de réinvestir l’offre de soins de proximité : labellisation et soutien des hôpitaux de proximité, développement des communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) et des formes coordonnées d’exercice pluridisciplinaire dans le secteur libéral. La crise sanitaire a par ailleurs démontré que les GHT les plus intégrés étaient ceux qui avaient le mieux fait face à la crise sanitaire . En coordonnant l’offre de soins de crise, en déployant des équipes mobiles territoriales extrahospitalières ( fortement incitées depuis ), en mettant à disposition des acteurs de proximité toutes les expertises disponibles, les CHU ont montré qu’ils étaient fortement impliqués, à la fois en proximité (métropole), au sein de leur GHT (échelle départementale le plus souvent) et à l’échelle de la subdivision universitaire.Les hôpitaux de proximité sont à nouveau soutenus depuis 2019 . Plus de 220 d’entre eux ont déjà été labellisés. Reconnus dans la loi (1), ils sont désormais identifiés comme les pivots de l’offre de soins de proximité avec l’ensemble des parties prenantes du territoire de santé : professionnels du secteur médico-social, acteurs du domicile, représentants des usagers, professionnels de ville, collectivités territoriales ainsi que les autres établissements de santé (MCO, SSR, HAD, psychiatrie).