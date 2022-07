Cogito des DG de CHU : L’hôpital et l’innovation financière responsable

En pratique la gestion financière responsable se heurte dans les établissements à plusieurs écueils :• un droit globalement protecteur des intérêts bilatéraux des différents acteurs (praticiens et industriels) qui, finalement, ne défend pas ou peu les intérêts des ins- titutions qui servent de socle à l’exécution de la prestation ;• directement corrélée à ce constat, une faible incitation des tutelles à l’égard des opérateurs pour dégager des produits nouveaux.• La mise à disposition de films de formation, tournés dans les murs de l’hôpital, pour lesquels les médecins ne sont pas nécessairement indemnisés et qui sont par la suite vendus à la médecine de ville. Ces capsules de bonnes pratiques ou témoignages sur tel ou tel acte médical servent légitimement la réputation du médecin qui y participe et donc celle de l’hôpital où il intervient. Il convient cependant de questionner cette plus-value uniquement « réputationnelle », alors que le prestataire ayant capté la vidéo la valorisera financièrement (médecins généralistes ou entreprises pharmaceutiques). La formation d’un médecin (quinze ans environ) n’est pas sans mobiliser les deniers publics qui permettent l’acquisition des connaissances ; une fois le médecin formé, son activité n’est possible que grâce à la mobilisation d'équipes dont le salaire provient également des contributions publiques, au même titre que les équipements et matériels mobilisés. Ce type de mission pourrait utilement intégrer dans son modèle économique une rétribution financière pour l’établissement de rattachement et, le cas échéant, en l’indexant sur le nombre de ventes de liens aux utilisateurs in fine des contenus ;• La pratique de la formation en site hospitalier à des techniques (proctoring) tend à se développer, poussée par l’assistance robotique croissante des actes chirurgicaux très sensible depuis une quinzaine d’années. Elle n’intègre pas, sauf conventions particulières, de rémunération spécifique pour les établissements, or le proctoring devient irréalisable si l’établissement ne met pas à disposition des moyens humains et techniques pour assurer la formation. La question du proctoring concerne plus nettement l’hospitalisation publique (et notamment les CHU) : sur une longue période, la progression de l’hospitalisation partielle concerne davantage les cliniques privées et les actes en question sont essentiellement des actes lourds. Les sollicitations des industriels et équipementiers pour ce type de formations in situ concernent prioritairement des PUPH ;• Les données de santé (données profondes ou données élaborées) constituent une ressource potentielle dont la modélisation des clés de financement demeure en construction. Si la valorisation de l’exploitation de ces données, au profit direct des établissements ou indirectement par le biais d’un hub national ou interrégional se structure, elle doit intégrer les coûts particulièrement conséquents se rattachant à l’amorçage des projets (RH, matériels, sécurisation du stockage des données...) ;• L’engagement de professionnels hospitaliers sur le plan international passe essentiellement par le biais de l’aide au développement. Néanmoins, la loi de 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques a permis la création de filiales internationales publiques à même de vendre des prestations à l’international [2]. Ce modèle de financement permet de rétribuer les établissements sous la forme de dividendes. L’évolution du cadre réglementaire pourrait utilement favoriser une meilleure valorisation des établissements d’origine des professionnels soignants engagés dans ces actions ;• Au niveau territorial, l’arrimage des établissements parties à un GHT n’est pas sans conséquence sur bon nombre de processus qui permettent, soit des négociations groupées dans le cadre des achats, soit la sécurisation de procédures évitant des coûts induits. Les bilans critiques des GHT ne mentionnent malheureusement pas le rendement des achats hospitaliers, plus élevés d’ailleurs pour les établissements parties que pour l’établissement support. Les GHT ont largement concouru à la constitution d’une culture commune des achats, qui peut encore évoluer en faveur de l’innovation [3], mais qui tend à limiter l’isolement des plus petits établissements face à des partenaires commerciaux disposant d’une assise nationale ou international les plaçant en position dominante [4].