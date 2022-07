Cogito des DG de CHU : Garder le cap

Si les conclusions de la mission flash se mettent en place de manière très rapide, les établissements vont donc devoir néanmoins naviguer à vue tout l’été.Une enquête récente menée dans les 32 CHU indique qu’en moyenne, et hormis quelques exceptions notables (Angers, Orléans, Rennes...), le nombre le plus élevé de fermeture de lits concernera les services de chirurgie (entre 15 et 25 %), de manière plus nuancée en médecine (entre 7 et 15 %) et encore moins marquée en obstétrique (entre 0 et 7 %). Ce point de faiblesse sur les activités de chirurgie est multifactoriel. Si une partie de cette activité doit être relancée à la rentrée, il convient d’être vigilant sur le risque de perte de chance pour les patients, tout en poursuivant la prise en charge des activités covid qui remplissent de nouveau les établissements.La gestion des établissements pendant l’été devra prendre en compte :• une amputation d’une part importante des ressources humaines disponibles du fait du cumul inédit de plusieurs facteurs : absentéisme qui demeure élevé depuis l’automne 2021 [5], aggravé par les personnels à l’isolement car positifs au covid et symptomatiques, personnels en congés annuels, recul des prises de poste dès l’été des jeunes professionnels en sortie d’école. Enfin, les vacances universitaires viennent limiter le recours aux étudiants en santé, (sans parler des préavis de grève qui ne cessent de nous parvenir) ;• une hausse probable de la demande de soins (risque de canicule notamment dans certaines zones fortement peuplées, incendies de forêts, de reprise épidémique covid qui se concrétise non pas en septembre mais mi-juillet, circulation du virus Monkeypox...) Enfin, la surfréquentation dans les zones touristiques aura un impact prévisible sur la demande qui pèsera sur les services d’urgence (également concernés par les limitations ci-dessus) ;• l’harmonisation encore difficile de la prise des congés en ville, à l’hôpital public et dans les établissements privés ;• des difficultés persistantes sur les lits d’aval, notamment en soins de suite et de réadaptation (SMR/SSR) qui conduisent à un maintien trop long des patients aux urgences et leur aval MCO ;• la prévision et la gestion d’une trajectoire financière qu’un certain nombre de facteurs structurels dégraderont mécanique- ment malgré le maintien de la garantie de financement jusqu’à la fin de l’année.La responsabilité des chefs d’établissement du secteur public dans ce contexte reste de garantir l’intérêt général, qui ne saurait se réduire à l’intérêt d’une seule communauté, d’une profession ou d’une discipline.Le chef d’établissement, nommé et non élu [6], doit, a fortiori en période de contraction des moyens disponibles, éviter les situations arbitraires et capitaliser l’intelligence collective. Celle-ci implique avant tout de solides capacités d’écoute et de management, la recherche d’équité de traitement entre les nombreux acteurs avec des intérêts immédiats divergents, dont la diversité est saillante dans les CHU. Cette justice de traitement demeure un objectif principiel pour « une gouvernance [organisée] autour d’un directeur avec une solide expérience hospitalière, en étroite collaboration avec les médecins, les soignants et la ville et autour d’un projet médical et bâtimentaire » [7]. Dans un cadre incertain, marqué par une tension très forte sur le marché de l’emploi en santé, la question des modalités du pilotage et de la mobilisation de chacun dans ses fonctions est indispensable pour garantir l’accès aux soins et la meilleure gestion des deniers publics qui nous sont confiés par la Nation. Ce sujet d’intérêt général doit également fortement mobiliser les tutelles, notamment les ARS à travers les fonctions de régulation territoriales qui leur incombent.Instruction n° DGOS/DGCS/DSS/2022/182 du 10 juillet 2022 relative à la mise en œuvre opérationnelle des mesures de la mission flash pour les soins urgents et non programmés pour l’été 2022.. ... qui d’ailleurs échappe au périmètre des soins proprement dits dans la codification des actes au sens de la sécurité sociale.Maisons médicales de santé, appels au 15 avant de venir aux urgences...N. Chataigner, C. Darrigade, « Les disparités territoriales en matière de vieillissement et d’accès aux soins », QPS Les études 37, Caisse des dépôts, 11 mai 2022.12,5 % en moyenne dans les CHU.et donc révocable.Hervé Cael, vice-président du conseil de surveillance du CHU de Nice et médecin urgentiste. Cité par Hospimedia, 20/07/22, 15h14.