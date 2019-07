Centre Hospitalier Métropole Savoie : Sécuriser et centraliser la gestion des accès grâce à la technologie Aperio®

Le Centre Hospitalier Métropole Savoie est l’un des plus importants de la région Rhône-Alpes. Issu de la fusion en 2015 des hôpitaux de Chambéry et d’Aix-les-Bains, il compte plus de 1800 lits répartis sur plusieurs sites, réalise environ 63 000 hospitalisations chaque année, et doit gérer sur cette même période plus de 89 000 passages aux urgences. Suite à la construction en 2015 d’un nouveau bâtiment de 73 000 m 2 , l’établissement a souhaité installer un système centralisé pour gérer ses accès. L’objectif, précise Alain Gestin, architecte technique du système d’information, était, et demeure, « de diminuer, voire de supprimer l’utilisation de clés traditionnelles grâce à l’installation d’un outil automatique et centralisé », la gestion des clés ayant toujours été complexe et problématique, tant au quotidien que lors des départs de personnel.



Le choix s’est donc porté sur la technologie sans fil Aperio® associée à une solution logicielle ARD. L’atout de ce dispositif : bénéficier de solutions certifiées de haute sécurité, d’une gestion centralisée des accès et d’un déploiement facilité, d’abord sur l’ensemble des locaux du nouvel hôpital, puis sur les bâtiments annexes et au fil des réhabilitations des anciens bâtiments. Sur les 2 000 portes contrôlées du Centre Hospitalier, 1300 sont équipées de poignées, serrures ou cylindres électroniques Aperio®, les 700 autres portes étant équipées de lecteurs filaires ARD, pour les accès extérieurs, parkings, portes de recoupement dans les couloirs, ascenseurs et zones sensibles . Abolissant les contraintes liées à la multiplicité des sites, le dispositif permet en effet de bénéficier d’un badge unique, l’intégralité des droits étant portée par un serveur commun. Un gage de confort au quotidien pour le personnel et un gain en ergonomie, par rapport à l’utilisation de clés.