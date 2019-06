C-LOG®, une solution innovante adoptée par l’Institut Godinot

Nous disposions déjà d’un logiciel de gestion des chimiothérapies, qui permet une traçabilité complète de la prescription médicale et de toutes les étapes de préparation des poches. Mais cette sécurité s’arrêtait aux portes de la pharmacie : il nous était impossible de suivre en temps réel les opérations de transport, de réception et d’administration des préparations. Ce sont pourtant des informations essentielles, eu égard aux volumes traités – 18 000 à 20 000 poches de chimiothérapies sont ainsi préparées chaque année, pour plus de 9 000 séances en hôpital de jour et une file active globale de près de 25 000 patients. La solution C-LOG® nous a justement permis d’étendre le suivi des chimiothérapies cancéreuses jusqu’au lit des patients et de tracer chaque étape du circuit en temps réel.Combinant une étiquette électronique (tag RFID) apposée sur chaque préparation de chimiothérapie, et des équipements de lecture et d’encodage du tag placés aux points stratégiques du circuit, C-LOG® permet d’acquérir les données de suivi des poches au fil de l’eau jusqu’à leur administration effective aux patients, grâce à l’application mobile X-Match®. Ces informations sont automatiquement remontées dans le logiciel de gestion des chimiothérapies, pour être archivées comme l’exige la réglementation.En offrant une traçabilité complète sur le circuit des chimiothérapies, C-LOG® permet d’assurer le strict respect de la règle des 5B, c’est-à-dire l’administration du bon médicament au bon patient, à la bonne dose, au bon moment et par la bonne voie. Mais cette solution a d’autres atouts, qui vont au-delà des seuls gains sécuritaires ! C-LOG® participe par exemple à l’amélioration globale des conditions de travail au sein de la pharmacie : la dispensation groupée de poches gagne en fiabilité, puisque chacune peut être précisément localisée pour être administrée dans les délais requis. Les équipes médicales et soignantes peuvent ainsi mieux s’organiser et mener à bien leurs missions dans des conditions plus sereines.L’acquisition et la remontée des informations en temps réel accélère en effet la facturation des actes, ce qui n’est pas sans impacts sur le budget de fonctionnement de l’établissement. Enfin, l’enregistrement précis des horaires d’administration est particulièrement pertinent pour la gestion des essais cliniques. Avec l’ancien système, les personnels infirmiers ne pouvaient valider l’administration en temps réel ; ce manque de précision pouvait poser problème avec les promoteurs des essais cliniques. Les horaires enregistrés dans le logiciel correspondent désormais au moment exact où la préparation a été administrée. Les informations disponibles au sein des dossiers d’essais cliniques sont dès lors plus fiables, pour le plus grand bénéfice des promoteurs et des patients concernés.Contacts :Jean-Baptiste Rey