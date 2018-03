Bilan 2017 : le CH de Valenciennes confirme son dynamisme

Globalement les recettes sont en augmentation de près de 13,5M€ (+3,6% par rapport à 2016) quand les dépenses respectent les objectifs budgétaires définis à l’EPRD. Au final, l’établissement termine donc l’année au-delà de l’équilibre pour la sixième année consécutive et envisage un excédent à hauteur de 4,3M€ au titre de l’entité CHV.

Concernant l’investissement, l’enveloppe 2017 s’élève à 11,2M€ (équipement, agencement, rénovation...) auxquels s’ajoutent 2,2M€ en crédit-bail.



Cette situation atypique peut notamment s’expliquer par le management innovant de l’établissement. Le CHV a conduit ces dernières années une transformation managériale unique en France pour mettre en place une délégation polaire qui s’accompagne d’une gestion médicale presque totalement attribuée aux chefs de pôle (90% du budget de pôle, Ressources humaines non médicales et médicales...).

Ce modèle, fondé sur la responsabilisation, la confiance, la performance des organisations, la médicalisation des projets et la simplification des circuits de décision, favorise l’engagement et le sentiment d’appartenance.