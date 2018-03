Avec l’application Clinéo, Sodexo contribue à professionnaliser le bio-nettoyage dans les établissements de santé

L’amélioration de l’expérience patient s’inscrit dans les priorités des établissements de santé en France. Clinéo contribue à cet objectif via une fluidification du parcours de soin mais aussi grâce au signalement de tout dysfonctionnement technique constaté dans les locaux où séjournent les patients.



La digitalisation représente une vraie opportunité pour la modernisation du secteur de la santé. Un hôpital digitalisé renvoie l’image d’un établissement moderne, inspirant ainsi la confiance des patients et de leur famille. Clinéo apporte une solution innovante et durable pour ces établissements. Actuellement plus de 3 000 feuilles de papiers sont utilisées par an pour tracer le bio-nettoyage sur un établissement moyen de 200 lits, sans oublier les nombreux appels téléphoniques. Avec Clinéo, l’information est stockée et accessible en temps réel mais aussi rétroactivement.



Depuis 2017, plus de 10 établissements de santé ont mis en place Clinéo, représentant près de 400 utilisateurs au quotidien (ASH et managers). Dans quelques mois, 20 structures hospitalières supplémentaires auront adopté la solution.



« SODEXO est un partenaire historique qui nous accompagne depuis 2006 en restauration, hôtellerie et accueil. Quand ils m’ont proposé de participer au pilote, j’ai dit oui tout de suite car j’y ai vu un bon moyen de gagner en fiabilité. J’ai été très surprise par la rapidité avec laquelle les Agents de Service Hospitalier se sont appropriés l’outil. Ce que j’apprécie particulièrement, c’est que Clinéo est une solution moderne qui professionnalise le métier de bio-nettoyage et valorise sa technicité. Les tablettes donnent aussi une image plus innovante de notre établissement aux patients. Le déploiement de Clinéo au sein de la polyclinique s’inscrit dans une démarche globale visant à faciliter le quotidien des Agents de Service Hospitalier : réorganisation du planning, mise en place de nouveaux chariots plus ergonomiques, etc. Ce logiciel permet de mieux répartir les tâches, d’avoir des données chiffrées objectives. Mais aussi d’avoir une meilleure gestion des lits et de donner une information plus claire et précise aux patients. C’est tous bénéfices ! », note Carine RAFFIN, Directrice adjointe de la Polyclinique de Blois.