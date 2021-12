Aux HCL, le partenariat patient est déjà une réalité

Une vingtaine de projets concrétisés

PEPS est véritablement déployé au printemps 2019 et se traduit rapidement par plusieurs projets notables. Les patients-partenaires sont ainsi impliqués dans de grands projets de restructuration comme « Bauréals », en lien avec la démarche « Lean » déjà implantée, le chantier de modernisation des soins critiques, des urgences et des blocs opératoires du groupement Lyon Sud, ou encore la modernisation des urgences de l’hôpital Édouard Herriot. « La vision des patients très en amont des projets est d’une grande richesse et permet d’aboutir à une offre qui soit la plus adaptée possible aux besoins des usagers d’aujourd’hui et de demain », note le Pr Michel. « Les patients ont un autre regard, avec des propositions très concrètes ayant un impact direct sur leur expérience. Par exemple, équiper les salles d’attente de pendules murales peut paraître anodin pour les professionnels de santé, mais cela est important pour que les malades gèrent mieux leur stress », ajoute la patiente-coordinatrice en évoquant, avec le sourire, des « listes à la Prévert ».



À l’unité SSR est par ailleurs co-construit un programme de formation pour la prise en charge des patients cérébro-lésés, où ceux-ci et leurs aidants sont à la fois personnes-ressources et formateurs. En chirurgie ORL, une réflexion associant une fois de plus patients et aidants partenaires aboutit à des actions concrètes pour améliorer le vécu des patients lors de la mise en place de leur implant cochléaire. À l’Hôpital Femme-Mère-Enfant (HFME), des parents « pairs aidants » co-construisent avec l’équipe de professionnels un programme de formation pour améliorer le retour à domicile des enfants ventilés. Un mannequin pédiatrique est également acquis, afin que les professionnels de santé puissent s’entraîner à la pose d’une sonde gastrique. Au total, pas moins d’une vingtaine d’équipes soignantes ont été impliquées dans différents projets du dispositif PEPS.