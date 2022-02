Au CHU de Rennes, le Fonds Nominoë met à disposition 30 casques de réalité virtuelle pour mieux vivre un soin douloureux ou stressant

« Pouvoir être déconnecté de l’instant présent, c’est-à-dire d’une chambre d’hôpital, d’un lieu d’examen ou d’investigation permet au patient de moins souffrir pendant des interventions médicales potentiellement désagréables et anxiogènes, explique le Professeur Yannick Mallédant, membre du Conseil d’administration du Fonds Nominoë. Le casque de réalité virtuelle apporte également un bénéfice pour les soignants en rendant les soins plus aisés du fait d’un patient plus serein ».



Un nombre croissant d’études cliniques confirme que l'analgésie et l’apaisement des douleurs par l’utilisation de la réalité virtuelle est aussi efficace que les traitements pharmacologiques et dénuée d’effets secondaires.