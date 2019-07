AstraZeneca soutient libheros, pour un accompagnement sur-mesure des patients atteints d’asthme sévère

Jean-Christophe Klein et Florence Herry ont conceptualisé différents types de « parcours patient » spécifiques par pathologie, avec le souci d’affiner les informations, contenus et services que libheros pouvait proposer aux patients.

L’un de ces parcours de soins est consacré à l’asthme sévère, ce qui vaut à libheros d’être soutenu institutionnellement par straZeneca. Florence Herry, co-fondatrice, revient sur les raisons de ce partenariat : « L’asthme, et en particulier l’asthme sévère, est un sujet de santé préoccupant et nous lui avons dédié un parcours patient spécifique. C’est à ce titre qu’AstraZeneca, laboratoire pharmaceutique particulièrement actif dans le domaine thérapeutique des maladies respiratoires et de l’asthme sévère en particulier, a accepté de nous soutenir en informant les médecins prescripteurs de biothérapies, qui sont aujourd’hui principalement des pneumologues hospitaliers, de l’existence de notre solution dédiée ».