Appel à Manifestation d'Intérêt - Challenge IA en Santé Clôture : 17 avril 2019 à 12h00

Le présent appel à manifestation d’intérêt, lancé au titre du Programme d’investissements d’avenir (PIA), piloté par la Direction Générale des Entreprises et opéré par Bpifrance, vise à sélectionner des entreprises, entités publiques et associations basées en France (désignées sous le terme « sponsors ») chargées de proposer des challenges en intelligence artificielle (désignés sous le terme « Challenges IA »).



Chaque « Challenge IA » identifie une entité porteuse d’une problématique applicative précise et disposant de jeux de données (désignée sous le terme « sponsor »). Dans le cas où le sponsor est un acteur public (administration, collectivité locale, établissement public…), le challenge visera à mobiliser l’IA pour améliorer les services publics et le fonctionnement de la démocratie.



Un challenge conduit ensuite à sélectionner une ou plusieurs PME ou start-up(s) (désignée(s) sous le terme « lauréat(s) »).



Le ou les lauréats devront construire dans un délai limité (typiquement entre 3 et 12 mois) une solution innovante à la problématique posée basée sur l’IA. L’objectif du dispositif est ainsi d’encourager l’innovation ouverte entre acteurs aux compétences complémentaires en :







permettant à des PME et start-ups de développer leurs offres de produits et services : en accédant à des jeux de données et en favorisant les opportunités commerciales ;

favorisant la transformation numérique des entreprises dans une démarche d’open innovation avec des PME et startups expertes en IA.

Pour faciliter l’organisation du challenge en santé, le cabinet Care Insight a été sélectionné via un appel d'offre pour accompagner les sponsors et les lauréats dans la conduite du challenge.



