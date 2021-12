Antibiorésistance : le programme EU-Jamrai porte le dialogue au niveau européen

Les réflexions menées sur les différentes possibilités de financement en la matière est d’ailleurs justement l’un des points forts de ces travaux. Partant de plusieurs constats, les pénuries récurrentes de certains antimicrobiens, les coûts de recherche et de production de molécules…, les membres de l’équipe européenne proposent une révision du modèle économique de ces médicaments au niveau de l’Union. « On pourrait, par exemple, favoriser des marchés, comparables à des marchés publics communs à toute l’Europe, où chacun annoncerait ses besoins et payerait pour un approvisionnement garanti », explique Marie-Cécile Ploy. En prévision de cette refonte, trois pays pilotes ont déjà lancé des expérimentations : l’Angleterre pour un paiement annuel concernant deux antibiotiques et ne dépendant pas du volume des ventes ; l’Allemagne pour une révision de l’évaluation des antibiotiques de réserve permettant une augmentation des prix unitaires ; et la Suède, qui a signé des accords avec les fournisseurs de cinq antibiotiques leur garantissant des revenus annuels.« Les retours ont été très positifs, notamment sur ces propositions de révision du modèle économique », constate Marie-Cécile Ploy qui « espère maintenant que le projet et ses idées, seront captés par les décideurs politiques ». La chercheuse conclut : « Ces années ont été particulièrement intéressantes, j’ai pris conscience de l’importance de l’échelon politique, de l’intérêt de toucher les décideurs pour pouvoir mettre en application les travaux des scientifiques. Mais pour y arriver, il est indispensable de traduire les recherches en propos compréhensibles par le corps politique ».*Le Joint Inter-Agency Antimicrobial Consumption and Resistance Analysis (Jiacra) réuni, depuis 2011, les conclusions des agences de l’Union Européenne en matière de consommation d’antimicrobiens et l’analyse des résistances.Article publié dans l'édition de septembre 2021 d'Hospitalia à lire ici