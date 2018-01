Antibioclic+ : un nouvel outil d’aide à la décision en antibiothérapie pour les médecins franciliens

La France est l’un des pays les plus prescripteurs d’antibiotiques en Europe et la consommation en Île-de-France est supérieure de 8% par rapport à la moyenne nationale. Chaque année en France, 158 000 infections et plus de 10 000 décès sont attribuables à des bactéries multi-résistances (BMR). Ces BMR apparaissent très facilement dans la flore digestive des patients traités par des antibiotiques couramment prescrits en médecine de ville. Une antibiothérapie est initiée toutes les six consultations en médecine générale et près de 90% des antibiothérapies sont initiées en ville.Face à ces constats, l’ARS Île-de-France a souhaité mettre en place un outil pour permettre aux médecins de ville exerçant dans la région d’optimiser leurs prescriptions d’antibiotiques. Suite à un appel à candidatures, elle a choisi l’association Antibioclic, déjà à l’initiative du site https://antibioclic.com , pour concevoir cet outil.Ainsi, de nouveaux services ont été développés sur le site https://antibioclic.com et sont regroupés sous le nom d’Antibioclic+.