Anamnèse : une offre intelligente, experte et interopérable

MKG a plusieurs applications. Lesquelles ?

Elle permet en effet, d’une part, d’optimiser le recueil des antécédents d’un patient – c’est le principe même de l’anamnèse. Nous transformons le temps d’attente avant une consultation en temps médical : les items renseignés en amont par le patient sont analysés par notre algorithme afin d’accélérer et d’affiner le diagnostic posé par le médecin : celui-ci peut alors consacrer plus de temps à l’alliance thérapeutique. Mais MKG peut également appuyer l’organisation de campagnes de dépistage massives autour d’une pathologie donnée, ou encore, demain, jouer un rôle en matière de pharmacovigilance.



Les deux piliers que vous évoquiez plus haut, la digitalisation des processus et l’IA, sont aujourd’hui au cœur des suites Citana, Prévana et Médana. En quoi consistent-elles concrètement ?

Citana vise notamment à faciliter la coordination entre la ville et l’hôpital. Grâce à la structuration du dossier patient en amont, un établissement de santé peut, par exemple, aisément identifier et donc solliciter le médecin traitant ou l’IDE référent, afin de sécuriser le retour à domicile d’un patient hospitalisé. C’est là un gain incontestable pour assurer efficacement la continuité des parcours. Dans l’Essonne, par exemple, Citana est utilisée par un établissement de santé et quatre CPTS dans le cadre des parcours obstétriques.

Prévana est pour sa part axée sur la prévention des risques sanitaires et psychosociaux au sein des entreprises, des écoles ou des administrations : déployée auprès de 30 000 salariés, étudiants et agents, elle permet par exemple de recueillir des informations anonymisées afin de cartographier d’éventuels risques et de mettre en œuvre des actions de terrain adaptées.



Qu’en est-il de la suite Médana ?

Elle est plus particulièrement destinée aux établissements de santé et est d’ores et déjà au cœur de plusieurs projets novateurs. C’est notamment le cas au service ORL de l’hôpital Foch à Suresnes, où elle permet d’optimiser la gestion des agendas médicaux tout en accélérant la prise en charge des patients. Après une prise de rendez-vous, Médana fait passer au patient un rapide questionnaire intelligent afin de préconiser, le cas échéant, sa réorientation vers le bon spécialiste. Ce questionnaire permet également d’évaluer l’état de santé du malade pour que le médecin puisse affiner son diagnostic au moment de la consultation. Le professionnel de santé peut en outre consulter ces données en amont et demander si nécessaire des examens complémentaires, de manière à disposer de toutes les informations utiles le jour J. D’autres questionnaires permettent de suivre l’évolution pathologique entre deux consultations et de suggérer, par exemple, d’avancer un rendez-vous. Aux Hospices Civils de Lyon, Médana est utilisée comme un outil de thérapie digitale (conseils nutritionnels, exercices physiques et respiratoires auto-adaptatifs, etc.) dans le cadre du parcours chirurgical ambulatoire des personnes âgées. Une étude clinique est d’ailleurs en cours pour évaluer son impact sur leur réadaptation.