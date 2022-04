Ambition, transformation, impulsion : le nouveau projet d’établissement 2022-2025 du Centre Hospitalier Saint Joseph Saint Luc

Le Centre Hospitalier Saint Joseph Saint Luc réaffirme sa volonté de prendre soin de tous les patients, y compris les personnes vulnérables ou en grande précarité, de par sa mission de solidarité universelle.



La PASS (Permanence d’Accès aux Soins de Santé) offre une prise en charge et un accompagnement médico-social aux personnes majeures en situation de précarité sociale, facilite l’accès aux soins des personnes démunies et les guide dans les démarches nécessaires à la reconnaissance de leurs droits. Le Centre Hospitalier entend développer et pérenniser l’offre de soins de la PASS, en renforçant et en stabilisant l’équipe médicale, mais également en relocalisant les consultations dans des locaux plus adaptés, afin d’assurer l’accueil d’une patientèle toujours plus importante, en raison de l’attractivité de la Métropole lyonnaise.



Parallèlement, le Centre Hospitalier a ouvert, en 2021, la première consultation médicale en Au vergne Rhône-Alpes dédiée aux femmes victimes de violences physiques et psychologiques.



La déclinaison du nouveau projet d’établissement du Centre Hospitalier s’inscrira dans une volonté de continuer à améliorer la qualité de l’accueil des patients .



Grâce à une montée en gamme de la prestation hôtelière, mais également en simplifiant les démarches administratives de la patientèle, en améliorant son accueil en consultation comme en hospitalisation, et en généralisant la prise de rendez-vous en ligne, notamment via Doctolib.



L’enjeu est également de renforcer les liens avec les différents professionnels de santé du territoire pour assurer une prise en charge fluide et coordonnée des patients, en amont et en aval de leur passage à l’hôpital.