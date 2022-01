Advanced Mediomatrix, premier data center 100 % éco-responsable

Nous sommes, d’abord et surtout, l’un des trois seuls data centers de location – sur les 271 existants à ce jour en France – à être titulaires de la certification Tier 3 Facility, accordée par le laboratoire anglo-américain Uptime Institute aux structures ayant plusieurs circuits d’alimentation en électricité et de distribution de refroidissement. Le niveau Tier 3 garantit donc la disponibilité totale des infrastructures informatiques, et par conséquent la non-interruption de service, ce qui est particulièrement primordial pour les établissements de santé. Nous sommes d’ailleurs en mesure de le prouver, puisque tous nos équipements ont été testés dans les conditions les plus défavorables par les experts de l’Uptime Institute.Nous sommes, naturellement, également titulaires des certifications Hébergeur de Données de Santé (HDS) et ISO 27001, garantes de la sécurisation des données en tant que telles. Et comme sécurité numérique et physique vont de pair, nos infrastructures sont pensées pour limiter les risques d’intrusion : locaux en béton armé, badges sécurisés, comparaison faciale, caméras thermiques, etc. Sur un autre registre, et pour toujours mieux répondre aux exigences de nos clients, nous sommes aussi certifiés ISO 9001 (management de la qualité), ISO 14001 (management environnemental) et ISO 50001 (performance énergétique), tout en étant signataires du Code de Conduite européen, qui porte sur l’efficacité énergétique des centres de données. Nous nous attachons d’ailleurs ici à être parfaitement transparents avec nos clients, afin qu’ils puissent être partie prenante de cet enjeu structurant pour tous.Dès l’origine, notre data center a en effet été éco-conçu, avec une attention forte accordée à la valorisation et au recyclage de nos déchets d’activité. Un centre de données est par essence énergivore. Nous avons donc choisi de ne consommer que de l’électricité verte, produite par un fournisseur local. Nous nous sommes également équipés de 315 panneaux photovoltaïques, qui alimentent aujourd’hui la totalité de nos bureaux – lesquels sont, par ailleurs, chauffés avec la chaleur fatale produite par les serveurs informatiques. Nous recyclons en outre l’eau de pluie pour alimenter les sanitaires et le bassin d’extinction incendie, et avons déployé un système de refroidissement par freecooling, le plus efficient à ce jour sur le plan environnemental. Avec un indice d’efficacité énergétique PUE inférieur à 1,3, notre data center est aujourd’hui l’un des plus économes d’Europe, où la moyenne tourne plutôt autour de 2,5 – et de 2,2 en France. Signalons pour finir qu’Advanced MedioMatrix est une entreprise souveraine, régie aux lois françaises, un point qui me tient particulièrement à cœur car j’ai moi-même servi la défense de l’État pendant 24 ans.Article publié dans l'édition de décembre 2021 d'Hospitalia à lire