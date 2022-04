ALLIESAN, une toute nouvelle grande alliance pour promouvoir la dynamique des établissements de santé sans but lucratif

Dans le prolongement du partenariat entre RESPICi et Unicancer signé en juin 2021, qui a pour objet de développer les coopérations dans le domaine de la recherche, Unicancer, HPSBL et REINOMED se regroupent aujourd’hui, pour promouvoir le modèle performant des ESPIC qu’elles ont en commun. Avec un objectif affiché : renforcer leur attractivité et promouvoir ce modèle, à même de répondre aux nouveaux impératifs de la politique de santé nationale.



« Nous nous félicitons de cette nouvelle alliance, qui nous permettra d’agir collectivement en faveur d’un environnement législatif et réglementaire propice au développement du secteur sanitaire privé non lucratif, si précieux en France », indique Jacques Gounon, Président de l’Association HPSBL.



Constituée sous la forme d’une association Loi 1901, ALLIESAN s’est donnée pour objet l’organisation d’un dialogue permanent avec l’ensemble des parties prenantes du secteur et de son environnement institutionnel afin de :

o Promouvoir les intérêts et les activités spécifiques du secteur sanitaire privé à but non lucratif

o Faire reconnaître son rôle comme une composante enrichissant le Service Public de Santé

o Défendre ses valeurs au sein de l’écosystème sanitaire, dans un contexte de fusion progressive des branches professionnelles

o Communiquer auprès des médias et du grand public sur l’importance de ce secteur dans l’offre de soins, sur la qualité du service rendu, l’emploi et l’expertise de ses professionnels



« La création d’ALLIESAN s’inscrit parfaitement dans la stratégie d’Unicancer de promotion du modèle des ESPIC et des Centres de lutte contre le cancer (CLCC). Cette alliance, au service des salariés et dans l’intérêt des patients, nous permettra de faire reconnaître l’apport majeur de notre secteur et de le rendre encore plus attractif auprès des professionnels de santé », note Pr Jean-Yves BLAY – Président d’Unicancer.