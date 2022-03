À la découverte des centres hospitaliers de Saintonge et de Saint-Jean-d’Angély

Le CH de Saintonge est l’établissement support du GHT du même nom. Pourriez-vous nous en parler ?

Fabrice Leburgue : Deuxième GHT de Charente-Maritime, notre groupement est implanté au sud et à l’est du département, dont il couvre les deux tiers. Il est effectivement organisé autour du CH de Saintonge à Saintes avec, au nord le CH de Saint-Jean-d’Angély, au sud le CH de Jonzac, et à l’ouest le CH de Royan. Sa mission : assurer un parcours de soins gradués et coordonnés pour un territoire étendu – 300 000 habitants –, fort heureusement bien desservi par les voies de communication. En tant qu’établissement support, le CH de Saintonge est donc chargé d’animer la politique sanitaire du GHT, qui elle-même s’appuie sur un projet médico-soignant partagé visant à maintenir une offre de proximité tout en favorisant la création de pôles médicaux de haute technicité. Dans cette optique, il s’affirme de plus en plus comme un hôpital de recours, un positionnement sur lequel nous travaillons d’ailleurs depuis déjà plusieurs années.



Pourriez-vous évoquer quelques-unes des actions menées en ce sens ?

L’autre établissement de recours en Charente-Maritime est le CH de La Rochelle, par ailleurs quatrième plus gros hôpital public de la région Nouvelle-Aquitaine, après les CHU de Bordeaux, Limoges et Poitiers. Situé en bord de mer, l’axe nord-ouest du département, c’est-à-dire le territoire de La Rochelle-Rochefort, est particulièrement attractif pour les professionnels médicaux. Mais le CH de Saintonge a lui aussi des atouts, que nous nous sommes donc progressivement attachés à mettre en valeur en synergie avec les élus, dans différentes communes. En 2021-2022, cette stratégie se matérialise notamment par la montée en puissance des plateaux techniques.



Par exemple ?

Nous avons multiplié par deux l’activité de coronographie et de cardiologie intensive, et avons également développé la prise en charge des accidents vasculaires cérébraux avec la récente acquisition d’une IRM 3 T et l’ouverture de 8 lits spécialisés. Il faut dire que notre territoire compte environ 900 AVC par an, dont la prise en charge était jusque-là très inégalitaire dans l’accès à une unité de soins intensifs neuro-vasculaires. C’était également le cas pour la prévention du cancer du sein. Nous avons donc, il y a peu, investi dans un mammographe numérique de pointe et pouvons désormais nous appuyer sur une équipe labellisée, animée par le Dr Jean-Christophe Lecomte. La qualité des soins dans notre territoire y gagne grandement. Dans cette même optique, nous comptons prochainement installer un centre d’imagerie moléculaire, équipé d’un TEP-Scan et de deux caméras, et qui sera opéré via un Groupement de Coopération Sanitaire (GCS) constitué avec le SINEM qui a l’expérience des coopérations avec le CHU de Poitiers. Nous poursuivrons en parallèle la mise à niveau de notre plateau de radiothérapie pour renforcer notre positionnement sur la détection et le traitement des cancers – une activité qui a augmenté de 50 % en cinq ans.