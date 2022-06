À la découverte d’Héphaïstos, le Fablab de l’Hôpital Bicêtre

La co-construction pour faciliter le quotidien

« Notre objectif est à la fois de faciliter le quotidien et de favoriser le partage d’expériences et de compétences, tout en donnant accès aux outils de fabrication numérique. Mais nos créations ne sont pas toutes high-tech, loin de là ! Parfois, une solution low-tech peut suffire à apporter une réponse simple et pertinente à un besoin précis », indique Guillaume Eckerlein. À chaque fois, ce sont les professionnels hospitaliers eux-mêmes qui sont porteurs de leur propre projet. Une équipe référente est ensuite créée, mais il n’y a jamais de calendrier imposé. « Chaque projet prend le temps qu’il lui faut, en fonction des disponibilités des uns et des autres », précise-t-il. Toutes les initiatives font néanmoins la part belle à la co-conception et la co-création, deux notions au cœur de l’identité du Fablab.



« Au-delà de son approche ouverte en faveur de l’innovation, Héphaïstos est également un outil de médiation – et donc un outil managérial – précieux : il permet en effet de mettre autour d’une table différents métiers qui n’ont pas toujours l’habitude de communiquer, et de les fédérer autour d’un projet commun », souligne le directeur. Pour justement s’ouvrir toujours plus aux salariés de l’hôpital, les fondateurs du Fablab ont d’ailleurs créé des ateliers « minute » sur site, où chacun peut venir se renseigner et découvrir les équipements, et des ateliers « pop-ups » déportés dans les services de soins. « C’est souvent l’occasion d’échanger directement avec les équipes, d’identifier les petites difficultés qu’elles rencontrent au quotidien et de réfléchir, ensemble, à la manière dont nous pourrions les adresser », note-t-il.