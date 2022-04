À Rencontrer sur SantExpo 2022 : Synelience Group

Synelience Group est une société française spécialisée dans la transformation digitale, l’innovation et la création de valeur pour ses clients.



Notre offre globale de services et notre profondeur d’expertise technologique nous permettent d’accompagner efficacement tout type d’organisation quelle que soit sa taille et son secteur d’activité.

Avec le secteur de la Santé comme ADN dont nous connaissons bien les exigences et contraintes, Synelience Group s’appuie sur 3 marques commerciales dédiées pour répondre aux enjeux technologiques de nos clients en France et à l’international.



Cinalia, division Conseil Stratégique, Solutions Digitales, Cybersécurité, Intégration Métier.

Wixalia, division Infrastructures & Réseaux, WiFi & Internet THD, Infogérance & Services Managés, Solutions Connectées & IoT.

Softalia, division Solutions Applicatives Santé.



Rencontrons-nous à l’occasion de Santexpo ! Nous serons ravis de vous accueillir sur notre stand C34.