À Rencontrer sur SantExpo 2022 : Alicante

Alicante, Expert en valorisation de données par IA et Editeur de solutions en Santé, propose une offre basée sur l’analyse temps réel des dossiers médicaux permettant une meilleure prise en charge des patients et plus d’efficience au service de l’hôpital et des soignants.



L’offre DATA-IA_Santé Alicante est construite sur un socle technologique composé de l’entrepôt de données intégrant un moteur d’indexation, d’analyse sémantique et de recherche instantanée ScanSIH et de la Plateforme IA, InquIA. Ce socle vous permet de construire votre projet IA de valorisation de données.



L’offre Alicante comporte aussi 4 suites logicielles entièrement paramétrables, modulaires et intégrables à votre SIH : DIMbox (prédiction, contrôle et optimisation PMSI), ElucID (identitovigilance), OpcyClin (aide à l’inclusion dans les essais cliniques/cohortes), Phygie (détection, prévention des risques)