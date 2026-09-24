À Montpellier, l'hôpital se transforme avec ses usagers

« Le CHU s’est engagé depuis plusieurs années sur le renforcement de la place des usagers dans les projets du CHU. Leur aide est précieuse pour améliorer les parcours de soins, lever les irritants et réfléchir aux solutions numériques les plus pertinentes. Ça nous bouscule souvent car ils savent mettre l’accent sur ce qui mérite d’évoluer. Cela va des besoins très pratiques (des places de parking pour les personnes handicapées) à des groupes de travail sur l’apport de l’IA dans la relation avec le CHU. Ces journées sont toujours un moment très riche et donne l’impulsion de nos travaux pour l’année. », indique Emmanuelle GARNIER, Directrice générale adjointe.



« Les résultats mettent en évidence un fort niveau d'engagement et de formation des patients partenaires, une satisfaction élevée concernant les relations avec les équipes et des attentes fortes en matière de reconnaissance, d'intégration et de développement des compétences. », ajoute Nathalie DAURIAT, cadre de santé à l’Unité Transversale d’Education du Patient (UTEP).



« Les échanges ont montré la nécessité d'améliorer l'accessibilité des parcours, de renforcer la sensibilisation des professionnels, de mieux détecter et prendre en compte les handicaps invisibles, d'associer systématiquement les aidants et de construire les solutions directement avec les personnes concernées. », note Julie DIGEON, Directrice de la planification des autorisations et de la politique du handicap.



« Alliance Santé IA vise à développer une utilisation responsable et éthique de l'intelligence artificielle au service des professionnels et des patients. Les réflexions concernent notamment l'amélioration de l'information délivrée aux patients, l'accompagnement des parcours de soins et le recueil de l'expérience patient. », souligne le Pr David MORQUIN, Directeur médical de la gouvernance des données et de l’intelligence artificielle.

