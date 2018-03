93% des Français plébiscitent la recherche médicale,  selon un sondage Ramsay Générale de Santé

« Un tiers des ressources allouées permettent de financer les médecins libéraux qui effectuent ces travaux de recherche en sus de leur activité libérale. Le reste sert à financer les ARC (Attachés de Recherche Cliniques) ainsi que les moyens mis à disposition des médecins chercheurs : aides méthodologiques et statistiques, accompagnement technico-réglementaire, rédaction et traduction d’articles scientifiques, ou encore l’allocation de bourses pour accueillir des chercheurs», conclut le Dr Stéphane Locret, Directeur Recherche et Enseignement du Groupe Ramsay Générale de Santé.



Entre 2011 et 2015, 2 200 articles scientifiques ont été publiés par 800 médecins exerçant chez Ramsay Générale de Santé (soit 15% de la population médicale du groupe) : 18,8% en chirurgie orthopédique et traumatologie,15,3% en cardiologie et maladies cardiovasculaires, et 9,9% en gastro-entéro-hépatologie – sans oublier l’oncologie, la chirurgie urologique, la radiologie, la chirurgie plastique reconstructrice et esthétique, la chirurgie thoracique et cardiovasculaire...



« Nous sommes très fiers des contributions scientifiques de nos praticiens, à la fois en termes de nombre d’articles publiés mais également en termes de qualité, puisque près de la moitié des contributions le sont dans des revues scientifiques à impact élevé. Ce sont ces articles qui ont permis, pour la première fois en 2015, l’obtention de subventions ministérielles MERRI (Mission d’Enseignement de Recherche de Référence et d’Innovation), à hauteur de 4,6M€, commente le Dr Stéphane Locret. Par ailleurs, il est important de souligner que l’intégralité des subventions MERRI perçues sont utilisées à des fins de recherche et d’enseignement, comme l’exige les statuts du GCS, garant du fléchage exclusif du financement. »



Tous les ans, le GCS organise 2 appels à projets, et un Conseil d’Orientation Scientifique (COS) est chargé de sélectionner les projets qui seront financés. Le COS assure un suivi trimestriel de ces projets.





Depuis septembre 2015, 105 projets ont été soutenus. À titre d’exemple, dans le cadre de la session d’appel à projets de juin 2016, 35 projets et 6 bourses pour accueillir des chercheurs ont été acceptés dont : 13 en chirurgie orthopédique et traumatologie, 10 en cardiologie et malades cardiovasculaires, et 4 en anesthésie et réanimation.







(1) Enquête réalisée par Internet par Odoxa pour Ramsay Générale de Santé auprès d’un échantillon de 1 003 personnes représentatives de la population française, les 11 et 12 octobre 2016

(2) Missions d’Enseignement de Recherche de Référence et d’Innovation

(3) Enquête 2015 publiée par le LEEM : Place de la France dans la recherche clinique