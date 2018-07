36 Heures Chrono Hôpital du Futur : des rencontres nationales pour échanger sur la transformation numérique et l’innovation organisationnelle des établissements de santé

L’hôpital du futur : rôle, ambitions numériques & concrétisation

Le bloc opératoire de demain

L'hôpital hors les murs comme acteur du parcours de santé

La création d’un « double numérique » de l’hôpital et la gestion des flux

La réorganisation architecturale, écologique, technologique et évolutive

L'I.A et la robotique dans l’organisation des soins

La transformation des métiers et des compétences par le levier du numérique

Le partage de l’information à l'hôpital

Les Groupements hospitaliers de territoire versus les « établissements de santé de proximité »

Co-construire l’hôpital de demain : innovation et prospective

Les 36 Heures Chrono Hôpital du Futur sont la 13étape de la campagne « Faire avancer la santé numérique » (#FASN) que Care Insight a lancée depuis 2015 et qui a parcouru l’ensemble des régions françaises entre 2015 et 2017, avec plus de 2000 participants mobilisés (institutionnels, élus, professionnels de santé, associations de patients, universités, industriels, start-up, etc.). Après l’organisation d’un premier rendez-vous en 2018 sur le thème des parcours de vie, la campagne #FASN s’intéresse à la transformation organisationnelle et numérique des établissements sanitaires.A l’heure du bilan du programme « Hôpital Numérique », de la mise en place des projets territoriaux et de la mise en place de sa suite Hop’EN sur 2018-2022, nous poserons aux différentes parties prenantes les questions suivantes : Comment concilier la mise en place des GHT avec le décloisonnement ville-hôpital et la coordination des professionnels en établissement et en ambulatoire ? Comment innover dans un cadre hospitalier et construire une offre de prise en charge globale et de proximité ?Le programme des 36 Heures Chrono Hôpital du Futur mettra en lumière les retours d'expériences d'acteurs de santé face aux grands enjeux territoriaux innovation et numérique.De nombreux sujets qui font l'actualité des acteurs hospitaliers seront ainsi abordés sous un angle numérique, avec notamment :Les ateliers permettront de confronter les points de vue des directions d’établissements, professionnels de santé, institutionnels, représentants de patients et industriels sur ces questions primordiales pour l’avenir des établissements de santé.Pour donner de la visibilité et accompagner les startups qui développent des solutions numériques au service des établissements et accélérer la dynamique de la filière, un challenge start-up sera organisé lors de ce rendez-vous fédérateur. Il permettra aux jeunes pousses de pitcher devant l’écosystème e-santé réuni lors de cette journée. Plus qu’une simple compétition, ce challenge offre un véritable coup de projecteur aux solutions et projets innovants et leur permet de trouver investisseurs et soutiens ainsi qu’un rayonnement sur le plan national.Les Minutes de l’Innovation viendront conclure ces rencontres nationales en permettant aux établissements de prendre la parole pour présenter un projet numérique innovant ayant un impact sur l’organisation administrative et des soins. Les projets seront présélectionnés par un Comité d’experts constitué de personnalités qualifiées représentatives des fédérations hospitalières : Jean-François Goglin, conseiller national SI de la FEHAP, Cyrille Politi, Conseiller transition numérique à la FHF, Emmanuel Reyrat, Directeur des systèmes d’information d’UNICANCER et un représentant de la FHP. Cette session permettra d’apporter une véritable visibilité aux projets présentés et attribuera notamment des prix aux projets les mieux évalués par le COMEX.Philippe Lacroix – philippe.lacroix@care-insight.fr – 06.83.19.07.95