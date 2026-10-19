30es Journées de l’AFIB : le palmarès des BM d’OR 2026

Le BM d’OR 2026 revient au CHU d’Angers pour le Living Lab AMIRALL (Angers Médecine Intensive Réanimation Living Lab), que conduit Mathieu Le Tutour avec Jérémy Diard, étudiant de l’Université de Nice en stage au CHU. Installé dans les chambres mêmes du service de réanimation et de l’unité de surveillance continue, ce Living Lab évalue des dispositifs médicaux innovants, qu’ils soient technologiques ou organisationnels, en conditions réelles de soins et non en laboratoire. Ventilateurs, moniteurs, pousse-seringues, lits, solutions numériques y sont testés au regard des besoins de trois usagers, les patients, leurs proches et les soignants. Le Living Lab répond à un besoin exprimé par les industriels et vise l’amélioration de la qualité des soins.



Le BM d’Argent distingue le Centre Hospitalier de Valence pour Prolonger la vie des échographes : quand la maintenance devient un levier de durabilité, le travail de Stella Vera Legba-Mony et d’Anaïs Peyrouse. À partir d’un état des lieux et d’une analyse de la composition et de l’empreinte carbone d’un échographe, les deux lauréates ont interrogé les industriels sur la durabilité de leurs appareils. Une analyse multicritère a ensuite servi de base à un logigramme d’aide à la décision qui définit la stratégie de maintenance adaptée à chaque équipement. L’exercice a débouché sur la révision des contrats.



Le BM de Bronze récompense le CHU de Nîmes pour Résilience biomédicale face aux cyberattaques : mise en place de modes dégradés au laboratoire de biologie, présenté par François Chaussende et Axel Tomas. Le risque zéro n’existant pas en cybersécurité, l’équipe a identifié les plateformes indispensables à la continuité des soins en cas d’attaque et en a rendu trois autonomes du système d’information hospitalier.



Le jury a attribué une mention spéciale, son coup de cœur, à Biomed2Life, que porte Damien Lindeperg (Fondation Lenval, Nice). Les établissements de santé réforment régulièrement du matériel biomédical inutilisé ou hors service, source de déchets et de gaspillage. Biomed2Life est une plateforme d’échange de dispositifs médicaux réservée à la communauté biomédicale, sans but lucratif, inscrite dans une démarche RSE.