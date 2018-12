22e Journées Jeunes Chercheurs en cancérologie de la Fondation ARC - Neuf jeunes chercheuses récompensées

Ces journées témoignent de l’engagement durable de la Fondation ARC aux côtés des jeunes chercheurs. Elles donnent lieu à la remise de deux prix qui récompensent le travail accompli par les jeunes chercheurs, grâce au soutien de la Fondation ARC :



• le Prix Hélène Starck décerné aux meilleurs présentations orales ou posters par un jury scientifique présidé cette année par Éric Solary, Professeur des Universités, praticien hospitalier en hématologie, directeur de recherche à Gustave Roussy (Villejuif) et président du Conseil scientifique de la Fondation ARC ;

• le Prix Kerner attribué par un jury de journalistes et de professionnels de la médiation scientifique présidé cette année par Lise Loumé, de Sciences et Avenir, aux meilleurs articles de vulgarisation scientifique.



Frédérique Vidal, ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation a honoré de sa présence la cérémonie de remise des prix, ouverte par Claude Tendil, président de la Fondation ARC. Celui-ci a rappelé l’engagement de la Fondation ARC dans l’accompagnement des jeunes chercheurs : « C’est un soutien très complet que nous proposons aux jeunes, à toutes les étapes clés d’un parcours scientifique d’excellence, depuis l’initiation, pour créer des vocations, jusqu’à la concrétisation des formations et l’installation dans des instituts de pointe. Nous sommes également attentifs à créer toutes les passerelles nécessaires, dès la formation, entre les univers de la recherche et de la médecine. Depuis deux ans, nous proposons ainsi aux internes et anciens internes de médecine et de pharmacie, un appel à projet spécifique : le programme « Médecins, Pharmaciens : destination recherche en cancérologie ». En 2017 et 2018, 80 jeunes ont bénéficié d’une aide dans le cadre de ce programme inédit qui encourage les futurs cliniciens et pharmaciens à se former à la recherche et qui les incite à la mobilité internationale. Il s’agit bien de faire émerger une nouvelle génération impliquée en recherche translationnelle et clinique. » Il a ensuite donné la parole à la ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, après l’avoir remerciée de sa décision récente de dédier des fonds supplémentaires à la recherche en oncopédiatrie.



Frédérique Vidal a insisté sur le rôle central de la Fondation ARC dans la mobilisation collective autour de la recherche sur le cancer : « Derrière le lien qui unit le chercheur au patient, il y en a en réalité beaucoup d’autres qui relient donateurs, médecins, soignants, associations caritatives, industries de santé. Au sein de ce maillage solidaire, la Fondation ARC joue un rôle de passeur extrêmement précieux (...) Elle est présente tout au long de cette chaîne de valeur qui va de la recherche fondamentale à l’innovation en passant par la recherche translationnelle et clinique. À chaque étape, les chercheurs peuvent compter sur elle, qu’il s’agisse de soutenir leur démarche exploratoire dans les domaines de la biologie ou du métabolisme cellulaire ou d’accompagner le déploiement de thérapies innovantes... ».