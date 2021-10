« L’hôpital agit pour la planète », le guide 2021 du C2DS

Alors que la COP26 se déroulera du 31 octobre au 12 novembre, à Glasgow, le Comité pour le Développement durable en santé (C2DS) publie son Guide 2021 des pratiques vertueuses en développement durable des établissements sanitaires et médicaux-sociaux. « Ces dernières années, les professionnels de santé ne sont pas restés les bras croisés, surtout, ils ne s’interrogent plus sur les raisons d’un engagement, mais en cherchent et en trouvent les moyens », constate François Mourgues, président du C2DS.



Au travers de six parties dédiées à différents axes de travail, le guide donne des conseils et reprend surtout plusieurs initiatives mises en place dans des établissements sanitaires et médico-sociaux. La 6ème édition de ce guide propose ainsi des réponses concrètes. « La règlementation et les outils de pilotage existent et aucun problème rencontré par un établissement de santé ne trouve de solution chez un autre, au sein du réseau du C2DS », poursuit François Mourgues.